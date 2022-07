Mercato ittico di Gaeta “moderno e accogliente” parola di Musolino

Una struttura moderna e più accogliente è quella che si sta delineando a Gaeta per quanto riguarda il nuovo mercato ittico. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per rendere non solo più funzionale ma anche più confortevole la nuova struttura anche e soprattutto a seguito delle richieste degli operatori che occupano gli stalli.

Ad intervenire il Presidente dell’autorità Pino Musolino che ha spiegato come Gaeta aveva bisogno di un mercato del pesce all’avanguardia. in questi giorni si sta provvedendo ad istallare anche i nuovi servizi igienico sanitari.