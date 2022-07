Perché affidarsi ad uno studio grafico

Un tempo comunicare visivamente un marchio voleva dire solamente ideare e stampare brochure, biglietti da visita o cartelloni pubblicitari. Gli studi grafici lavoravano esclusivamente per realizzare questo tipo di materiale, insieme a locandine, pubblicità per riviste e giornali o simili produzioni prettamente “offline”.

Il web ha stravolto le regole e ha portato ovviamente a una lenta e irreversibile evoluzione anche del lavoro dei graphic designers, che oggi sono chiamati a muoversi nel dinamico mondo del web, in perenne trasformazione. A cambiare sono state le esigenze dei clienti, la tipologia di materiale da progettare, le competenze da acquisire e le piattaforme su cui lavorare.





Un punto fermo però senza dubbio è rimasto: un’immagine visuale coerente e convincente è, ancora oggi, un modo efficace e indispensabile per conquistare la fiducia del pubblico, intercettare il target a cui si desidera comunicare e imporre sul mercato un brand chiaro e dalla personalità decisa e univoca.

Perché quindi affidarsi a uno studio grafico?

L’aspetto visuale è essenziale

Nel contesto di qualsiasi progetto di business un aspetto visivo dal forte appeal è indispensabile per convincere, attirare l’attenzione e trasmettere esattamente il messaggio che si desidera veicolare. Investire sul lato grafico di un prodotto, di un servizio, di una piattaforma, di un packaging o di un sito web, è essenziale per ottenere un progetto di qualità, capace di raccontarsi sostanzialmente senza bisogno di parole.

In quest’ottica è fondamentale affidarsi a esperti del settore per realizzare un lavoro completo e ben fatto, senza sprecare tempo e risorse in iniziative low budget di scarsa qualità e dal dubbio valore.

Un impatto grafico in linea con il brand

Una grafica efficace non è solamente quella più “bella” in termini estetici, ma quella più in linea con il carattere del brand e con gli obiettivi da raggiungere. Uno studio grafico professionale sa esattamente come tradurre il tone of voice dell’azienda, la sua filosofia o il suo messaggio specifico in un aspetto grafico che rispecchi tutti questi elementi.

Il lato visuale di ogni brand dovrebbe essere in linea con le esigenze del pubblico a cui ci si rivolge, alle sue necessità o ai suoi comportamenti d’acquisto. Ogni logo, grafica, brochure, post social o home page dovrebbe rispecchiare questo mix di caratteristiche e riuscire a colpire nel segno, conducendo il cliente verso la conversione desiderata.

Un team a disposizione

Rivolgersi a uno studio grafico significa avere a propria disposizione non solamente un graphic designer, ma un vero team di esperti, ognuno specializzato in un lato del design. I professionisti che fanno parte di queste realtà sono infatti costantemente aggiornati sulle ultime tendenze del mercato e sanno come sfruttare le novità tecnologiche, i software e le evoluzioni del web per condurre i clienti verso i risultati desiderati.

Spesso inoltre gli studi grafici lavorano sul web a 360°, integrando figure che riescono a gestire numerosi aspetti di una strategia di comunicazione e marketing. Trovare uno studio che faccia al caso proprio è oggi molto semplice, anche facendo una ricerca online per trovare la migliore soluzione nella zona in cui si è localizzati. Ad esempio, Parklab è lo studio grafico a Milano per eccellenza e offre le sue competenze a numerose realtà di un territorio di cui conosce bene le caratteristiche, le sfide e le opportunità.

Informare significa convincere

Una grafica lineare e ben studiata rende immediatamente ogni messaggio più chiaro e facilmente comprensibile. Si fa spesso ricorso proprio al design per rendere un’idea o un prodotto più semplice da veicolare e, soprattutto, più convincente per chi lo riceve.

Ovviamente, una grafica intuitiva e dall’effetto wow sarà in grado di convogliare verso chi la propone un maggiore interesse e di restare impressa nella memoria dei potenziali clienti.