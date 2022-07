Nuova ondata di caldo africano, durerà a lungo. Ma sarà così insopportabile?

Farà caldo, anzi, molto caldo. Ma gli esperti con carte alla mano spiegano che l’ondata di caldo in arrivo a partire da quest’oggi con il graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni non colpirà in modo eguale dappertutto.

Le temperature saranno alte, anche nelle zone pontine abbondantemente sopra i 30 gradi, ma probabilmente, almeno nel centro sud Italia la colonnina di mercurio non dovrebbe toccare i 40 come accaduto a fine giugno, quando sì, che abbiamo avuto un’ondata di caldo eccezionale.





Dunque, essendo a metà luglio, potevamo aspettarci quel caldo torrido estivo. Forse, un po’ meno, il fenomeno delle notti tropicali, quando sembra complicato anche riuscire a riposare.

Questa ondata di calore che dovrebbe colpire in modo importante Spagna, Francia, Inghilterra, in parte la Germania e solo marginalmente l’Italia (soprattutto quella del nord), potrebbe durare a lungo. Il picco, probabilmente tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Poi la leggera discesa delle temperature che, andando avanti nella stagione estiva rimarranno comunque elevate seppur vicine alla media del periodo.

La questione più importante è che per almeno una settimana di pioggia all’orizzonte neppure l’ombra.