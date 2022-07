Terracina, la figlia di Aldo Moro incontra i giovani

Agnese Moro, giornalista e scrittrice, figlia dello statista Aldo ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse in una delle pagine più buie della storia italiana del Novecento,

incontra i giovani venerdì 15 luglio alle ore 20.45 nella parrocchia di San Domenico Savio a Terracina. Un appuntamento in cui la protagonista porterà un messaggio in particolare: imparare dalle difficoltà, guardare al futuro con ottimismo, affrontare i mille ostacoli che la vita pone davanti al nostro cammino con forza e coraggio.

Il convegno giovani diocesano 2022, organizzato dal Consiglio giovani di Azione cattolica della diocesi di Latina, è intitolato “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce”. L’evento è aperto al pubblico, con particolare riguardo per i giovani cui è indirizzata la voce di Agnese Moro, spalleggiata nella narrazione storica dal giornalista Antonello Di Mario.





“Agnese – anticipano gli organizzatori – ricordando la figura del padre e il difficile compito di ricordare una tragedia non solo familiare, ma anche politica nazionale, parlerà di valori familiari, della forza di superare le inimicizie. Partendo dalla testimonianza di vita e di fede, Agnese Moro fornirà ai giovani delle chiavi di lettura per interpretare, discernere e affrontare le difficoltà della vita dei nostri giorni”.