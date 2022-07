In Comune resta il commissario, il Consiglio di Stato frena Coletta

Al Comune di Latina resta il commissario.

Respinta dal presidente della sezione seconda del Consiglio di Stato, Gianpiero Paolo Cirillo, la richiesta dell’ex sindaco Damiano Coletta di sospendere, ancor prima di ascoltare le parti in aula, la sentenza del Tar di Latina con cui è stato dichiarato decaduto e con cui sono state indette nuove elezioni in 22 sezioni.





Per il Tribunale amministrativo di Latina, che ha accolto il ricorso di due candidati del centrodestra e di un elettore, lo scorso anno vi sarebbero state irregolarità nelle sezioni incriminate.

Un provvedimento contestato da Coletta, che ha fatto appello al Consiglio di Stato.

La richiesta dell’ex primo cittadino è stata respinta considerando “che nel caso di specie non ricorre l’estrema gravità ed urgenza, in quanto la continuità dell’azione amministrativa può essere assicurata dalla nomina del commissario ad acta da parte del prefetto, mentre la decadenza del sindaco per il breve periodo intercorrente tra l’emissione del presente provvedimento e la fissanda udienza camerale non compromette in maniera considerevole e irreversibile la posizione del sindaco eletto”.

Ed è stato ritenuto anche che “i profili di illegittimità, per la loro intrinseca difficoltà, debbono essere necessariamente valutati in sede collegiale”.

A decidere, una volta ascoltate le parti in udienza, se congelare o meno la sentenza del Tar sarà dunque Palazzo Spada il prossimo 26 luglio.