Marco Falso riconfermato coordinatore nazionale degli arbitri

Con l’avvento della nuova stagione sportiva l’Associazione Italiana Arbitri sta riorganizzando come di consueto gli organici tecnici e associativi. Domenica 10 luglio 2022 il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri guidato dal Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange si è riunito per deliberare la composizione del Settore Tecnico Arbitrale e delle Commissioni di Studio. Tra le nomine all’interno del Settore Tecnico Arbitrale spicca la riconferma dell’associato formiano Marco Falso come Coordinatore Nazionale. Falso in questa stagione andrà a continuare e consolidare il lavoro iniziato lo scorso anno con il Responsabile del settore Tecnico Matteo Simone Trefoloni, anche lui riconfermato nel suo ruolo.

Nel commentare quest’evento il Presidente della Sezione AIA di Formia Vincenzo Marino ha detto: “ero sicuro che il nostro associato Marco Falso venisse riconfermato poiché in questa stagione ho avuto modo di osservare personalmente l’entusiasmo e la professionalità con cui ha ricoperto questo ruolo”. Successivamente il Presidente Marino si è detto fiero di questa conferma e a nome suo e di tutti gli associati formiani augura un buon lavoro a Marco e a tutto il Settore Tecnico.





Marco Falso, originario di Suio Terme (Castelforte – LT), è un funzionario della Camera di commercio di Frosinone Latina, è stato arbitro dal 1986 al 2002 e assistente arbitrale dal 2002 al 2004. Da sempre, ha partecipato attivamente alla vita dell’Associazione Italiana Arbitri come osservatore arbitrale, arrivando nel 2010 alla Commissione Arbitri Nazionale per la Serie C dove è rimasto per cinque stagioni, sfiorando la promozione alla C.A.N. per la Serie B. Negli anni è stato anche coordinatore nazionale del Settore Tecnico Arbitrale dove ha potuto interagire con l’arbitro internazionale Pierluigi Collina. Nel 2009, ottiene l’ambito premio nazionale “Michele Pierro” quale miglior Dirigente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri. Nel 2014 è stato insignito dal CONI della Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo. Nel dicembre del 2020 e fino al luglio 2021 è stato Presidente della Sezione di Formia. Nella stagione sportiva 2021/2022 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale del Settore Tecnico Arbitrale.