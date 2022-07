Latina, dopo la decisione del Tar ecco il commissario: è Carmine Valente

Il prefetto di Latina Maurizio Falco aveva detto che avrebbe fatto presto nella nomina del nuovo commissario prefettizio per Latina, alla luce della sentenza del Tar che nei giorni scorsi ha invalidato la proclamazione degli eletti, di fatto facendo decadere il consiglio comunale e il sindaco Damiano Coletta.

In attesa dei risvolti giuridici della vicenda che, come annunciato nei giorni scorsi, vedranno l’ormai ex primo cittadino ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, Latina ha un nuovo commissario: si tratta di Carmine Valente.





Valente, ha svolto negli ultimi mesi già il ruolo di commissario prefettizio a Sabaudia e adesso entra in carica nella complessa situazione di Latina.

“Qualsiasi sarà la durata di questo incarico – ha spiegato Valente presentandosi questa mattina – lavorerò per vedere quali sono i problemi di Latina e per assicurargli una guida in questo momento“.

Il prefetto Falco ha avuto modo di spiegare che Valente sarà affiancato da due sub commissari: parliamo della dottoressa Monica Perna e il dottor Maurizio Alicandro.