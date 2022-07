Incendi a raffica da una parte all’altra della provincia

Nella giornata di oggi domenica il personale dei vigili del fuoco del Comando di Latina è stato impegnato per fronteggiare ben 28 incendi di vegetazione.

Di questi, 19 roghi sono stati spenti dalle squadre ordinarie di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte, un incendio di vegetazione è stato domato dalla squadra Aib di Sezze, 8 incendi di vegetazione espletati dalla squadra Aib di Fondi.





Molti, i Comuni interessati da incendi più o meno gravi: Sonnino, Latina, Sezze, Castelforte, Itri, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Monte San Biagio, Terracina, Pontinia, Spigno Saturnia, Aprilia, Minturno, Sezze, Cisterna, Norma.

In evidenza l’incendio che da alcuni giorni è attivo nel comune di Norma, poco dopo l’Abbazia di Valvisciolo. Anche nella giornata di domenica, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati per spegnere gli ultimi focolai dei circa 6 ettari di vegetazione coinvolta. Necessario l’intervento dall’alto di un elicottero della Regione Lazio, coordinato da terra da un Dos dei vigili del fuoco. Non si registrano persone coinvolte.

Altro incendio di vegetazione da segnalare, avvenuto nel pomeriggio di domenica, si è sviluppato sull’argine del canale Mussolini nella zona di borgo Podgora (frazione di Latina) dove si è reso necessario, oltre all’intervento della squadra di vigili del fuoco di Terracina, un Dos per coordinare da terra un canadair dei vigili del fuoco, un elicottero della Regione Lazio e molti volontari di protezione civile. Non si registrano persone coinvolte.