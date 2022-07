Ecco le “bandiere verdi”: 7 spiagge pontine sono a misura di bambino

Sono tutte conferme per il territorio laziale le 10 spiagge da “bandiera verde”.

Le sette pontine che hanno ottenuto il riconoscimento anche quest’anno sono Formia, Gaeta, Sperlonga, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e il Lido di Latina.





Un riconoscimento importante che, per diverse località va ad affiancarsi alla “bandiera blu”. In questo caso, il vessillo verde assegnato dai pediatri, evidenzia la pulizia delle acque e delle spiagge, il fatto che l’acqua del mare non diventi subito alta, la distanza tra gli ombrelloni per far giocare i bambini e anche i servizi offerti alle famiglie quali ad esempio la vicinanza con bar e ristoranti.