Incidente sulla Flacca, auto finisce contro un palo

Mentre percorreva la Flacca si è ritrovato con l’auto fuori controllo, invadendo l’altra corsia, dove ha sfiorato un altro veicolo, per poi schiantarsi contro uno dei pali dell’illuminazione posti ai bordi della carreggiata, preso in pieno restando in bilico sull’arteria.

1 di 3

Un incidente che poteva avere conseguenze letali, e che sabato pomeriggio ha visto suo malgrado protagonista un 50enne di Minturno, al volante di una Peugeot station wagon.





Il sinistro è avvenuto nel territorio di Sperlonga, forse a causa di un malore. L’automobilista è stato soccorso da un’ambulanza della Cis di stanza in paese e da un’auto medica della Heart Life proveniente da Terracina, per essere successivamente trasferito all’ospedale “Fiorini”.

A dispetto della dinamica, l’uomo è rimasto praticamente illeso, venendo dimesso poco dopo l’accesso nel presidio sanitario. I rilievi relativi all’accaduto e il servizio di viabilità sono stati curati dagli agenti della polizia stradale di Formia.