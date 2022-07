Perde i sensi dopo essere caduto dalla bici, l’incidente

Ha perso il controllo della bicicletta per poi finire in un canale e poi ha perso i sensi. E’ quanto accaduto questo pomeriggio ad un cittadino di nazionalità indiana soccorso dai volontari Anc che stavano transitando in via Diversivo Nocchia per il servizio antincendio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 allertati dai volontari coordinati dal maresciallo Cestra, ma il cittadino indiano dopo essere stato rianimato e medicato ad una gamba ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Stando a quanto dichiarato da alcuni amici del ferito che nel frattempo avevano raggiunto via Diversivo Nocchia e che hanno tradotto quanto dichiarato dall’uomo la caduta è stata autonoma. Nessun mezzo coinvolto quindi.