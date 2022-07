Marina di Minturno in festa per la Madonna del Carmine

Al via a Marina di Minturno (LT) la tradizionale festa della Madonna del Carmine, organizzata dalla Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, con il patrocinio della Comunità Montana dei Monti Aurunci, Comune e Pro Loco di Minturno, Avis comunale di Minturno e A.N.C. sezione di Minturno.

Il 14 e 15 luglio alle ore 19.30 la Messa presieduta da don Paolo Andrea Natta, con momenti di preghiera, Rosario, Adorazione eucaristica, Unzione degli Infermi. Sabato 16 luglio alle ore 19.30 la Messa solenne e, a seguire, la tradizionale processione al mare. Al rientro, canto tradizionale delle Dodici Stelle. Domenica 17 luglio alle ore 19.30 presiederà la Messa l’arcivescovo di Gaeta mons. Luigi Vari.





Spazio anche al divertimento e alla musica dal vivo: lunedì 11 luglio e venerdì 15 luglio alle ore 21.00 nell’oratorio parrocchiale due spettacoli per le famiglia con l’Apeteatro del Teatro Bertolt Brecht di Formia, a cura dell’amministrazione comunale di Minturno. Invece, sabato 16 luglio alle ore 22.00 in piazza San Biagio, lo spettacolo musicale di Siamo Innocenti Vasco Rossi Cover Band.

Tra gli eventi c’è anche spazio per la solidarietà e la condivisione: sabato 16 luglio dalle ore 7.00 alle ore 10.00, la raccolta di sangue a cura dell’Avis di Minturno. La festa si prolungherà martedì 19 luglio alle ore 19.00 con la Messa in occasione dell’anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale e cena comunitaria di saluto a don Jean Olivier Nke Ongono, sacerdote collaboratore che termina il suo servizio parrocchiale.

“Abbiamo bisogno di ritrovarci e stare insieme. La nostra festa, nella sua semplicità, ci pone ancora una volta sotto lo sguardo di Maria per imparare da lei come mettersi in cammino e raggiungere la meta che è il Signore Gesù. Un ringraziamento a tutti coloro che daranno un supporto ai vari eventi. Allo stesso tempo rivolgo un appello a sostenere i lavori in corso al complesso parrocchiale: ciascuno doni con gioia quanto può, al fine di rendere sempre più accogliente la nostra casa di preghiera” ha detto il parroco di Marina di Minturno don Maurizio Di Rienzo.