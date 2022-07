“Libri sulla cresta dell’onda”: un’altra edizione d’alto profilo

A partire dal 29 luglio torna l’ormai storia rassegna ‘Libri sulla cresta dell’onda’, giunta alla 29esima edizione, che si dividerà tra Gaeta, Formia, Minturno e Fondi.

“Molti di voi la seguono da sempre, altri l’hanno scoperta negli anni e ne sono diventati fedeli frequentatori“, scrivono da Tuttilibri, l’associazione organizzatrice dell’atteso evento. “Così ci avete accompagnato negli splendidi luoghi del nostro territorio che hanno ospitato gli appuntamenti: dal lago di Sabaudia, al museo e alle piazze di Sperlonga, al sagrato della Chiesa di San Francesco a Gaeta, alla Tomba di Cicerone, al Coni di Formia, ai castelli di Minturno e Itri. Insieme abbiamo incontrato decine di scrittori che in quegli scenari hanno parlato delle loro opere, aiutandoci a riflettere su temi importanti. L’avere poi come riferimento ‘fisico’ una libreria fa si che questo dialogo continui vis à vis durante il resto dell’anno scambiando opinioni, commenti, desideri di conoscenza anche nelle scuole e con le associazioni. Un grande privilegio per noi. Tutto ciò grazie ai libri, magici scrigni la cui lettura ci rende ciò che siamo e in cui spesso troviamo stimoli e consolazione. Ma è soprattutto la loro condivisione che ci fa sentire meno soli, una vera comunità. Negli ultimi tempi sta accadendo in maniera considerevole anche tra i ragazzi, molti dei quali davvero giovanissimi. E questo, credeteci, è il segnale più potente per sperare in quella rinascita consapevole a cui tutti tendiamo dopo il periodo difficoltoso appena affrontato e un presente pervaso da così tanta incertezza. I ragazzi desiderano un mondo migliore e non temono di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nella lettura hanno trovato, ora più che mai, energia e risposte.





Se anche quest’anno vorrete seguirci percorreremo un itinerario in quattro Comuni e in ognuno uno spazio particolare accoglierà i nostri incontri con autori, la cui presenza ci onora, e le loro testimonianze assolutamente straordinarie di vita vissuta.

Ringraziamo per il sostegno le amministrazioni di Gaeta, Formia e Minturno, l’Arcidiocesi di Gaeta, Mondadori Store , la Banca Popolare del Cassinate, la Tipografia 4GRAPH.It, partner istituzionali e privati con cui condividiamo princìpi e finalità nonché tutte le persone che con la loro competenza contribuiranno alla realizzazione delle serate. E voi, soprattutto, per la presenza sempre numerosa e partecipe“.

GLI APPUNAMENTI

Gaeta: venerdì 29 luglio – Sagrato della SS. Annunziata – Carlo Lucarelli ospite Giampaolo Morelli

Minturno: giovedì 4 agosto – Teatro Romano Minturnae – Roberto Saviano

(prenotazioni su Eventbrite / Libreria Tuttilibri / IAT Scauri) https://librisullacrestadellondasaviano.eventbrite.it

Formia: venerdì 26 agosto – Porticciolo Caposele – Susanna Tamaro e Folco Terzani

Fondi: domenica 4 settembre – Monastero San Magno – Gemma Calabresi Milite (prenotazioni su Eventbrite / Libreria Tuttilibri)