Fondi, incidente frontale tra suv. I conducenti in ospedale

Un terribile schianto che poteva avere conseguenze pesanti: un incidente tra due suv, scontratisi frontalmente in curva, dopo che uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta.

E’ avvenuto intorno alle 20 di venerdì a Fondi, tra via Arnale Rosso e via Querce, nel tratto d’accesso all’omonima frazione. In ospedale sono finiti i conducenti di entrambi i veicoli, due uomini del posto: si tratta di un 31enne, poi trasferito al Santa Maria Goretti di Latina, e di un 73enne, trasportato al Dono Svizzero.





Nonostante la dinamica, le conseguenze per i coinvolti sono state fortunatamente limitate. A stretto giro rispetto agli esami di rito, hanno firmato le dimissioni.

I rilievi sulla dinamica ed il servizio di viabilità sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato locale, supportati nell’intervento d’emergenza dai vigili del fuoco e dai Falchi della protezione civile.

Traffico in tilt, lungo via Arnale Rosso. La strada è rimasta interdetta alla circolazione fino a tarda ora.