Elezioni annullate a Latina, Lombardi: “Solidarietà a sindaco, giunta e consiglieri”

“Se davvero qualcosa non ha funzionato nella maniera giusta nel corso dello spoglio per le elezioni a Latina, è giusto che si faccia chiarezza, certo è che non possiamo creare un stallo che blocchi i processi amministrativi che possono pesare anche sui progetti del Pnrr. Ben venga la valutazione che si sta facendo in queste ore, di far ricorso al Consiglio di Stato in quanto non si parla di brogli elettorali ma di errori materiali nella stesura dei verbali”.

Così in una nota Roberta Lombardi, assessora regionale e responsabile Enti Locali del Movimento 5 Stelle, a commento della sentenza del Tar che ha annullato le elezioni di Latina.





“La maggioranza al Comune di Latina – continua la pentastellata – è solida e compatta e sono certa che saprà superare questa battuta d’arresto e uscire da questa vicenda più forte di prima. Così come sono certa che i cittadini, in questo momento, vogliano solidità e risposte alle reali difficoltà che vivono ogni giorno”.