Questura di Latina, il Commissario dr.ssa Tocci nuovo vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico

Nata in provincia di Latina nel 1990, il Commissario Anna Tocci al termine del corso di formazione per Funzionari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato è stato assegnato alla Questura di Latina ed ha assunto l’incarico di vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2015 presso l’Università Roma Tre e, al termine degli sudi, nel 2016 ha seguito un corso intensivo di preparazione all’esame di Avvocato a cura dell’Istituto di Alta Cultura Giuridica Claralex e della Fondazione Avvocatura Pontina Michele Pierro.





Nel 2017 ha seguito un Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” di Firenze, nel 2018 ha partecipato ad un Corso di alta formazione in psicologia giuridica e, sempre nello stesso anno, ha svolto un tirocinio presso Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità in ordine alle problematiche di carattere giuridico, in particolare concernenti l’attività di vigilanza e monitoraggio sul rispetto della normativa di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251, in materia di equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali delle società non quotate e controllate da pubbliche amministrazioni.

A novembre 2019 ha superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Distretto di Corte d’Appello di Roma conseguendo il titolo di Avvocato.

Il nuovo Funzionario è stato ricevuto dal Questore Michele Maria Spina, che le ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.