Ondata di maltempo, danni ai locali in centro ma anche in campagna

Ombrelloni e sedie spazzati via, cavi tranciati dagli alberi, si contano i danni a Sabaudia dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa. Nel centro storico a risentirne maggiormente sono stati alcuni bar ma anche nelle campagne non sono mancati i danni soprattutto ad alcune coltivazioni di cocomeri in via Diversivo Nocchia. I volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra sono intervenuti anche all’incrocio tra via Migliara 49 e via Litoranea per rimuovere degli alberi caduti in strada. Le abitazioni sono rimaste senza connessione internet a causa dei cavi tranciati.