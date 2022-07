Noleggio attrezzature balneari a Frontone, bocciato l’ennesimo ricorso

Game Over. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione presentato dalla coop San Silverio, dalla coop Azzurra e dalla coop L’Alba servizi giovani ponzesi, che hanno cercato di ribaltare la sentenza con cui è stato bocciato il provvedimento comunale che, dal 2019 al 2021, gli ha concesso di gestire noleggi di attrezzature balneari sulla gettonatissima spiaggia di Frontone, a Ponza.

La coop Gemini, la coop Frontone Village e la società Alfredo De Gaetano, rappresentate dagli avvocati Leonardo Zipoli e Lucio Anelli, hanno sostenuto fin dall’inizio che le assegnatarie non avrebbero neppure potuto partecipare alla gara, non avendo, come invece era previsto, un ricovero per le attrezzature balneari entro 50 metri dalla spiaggia.





A Frontone però per tre anni i ricorrenti hanno lavorato.