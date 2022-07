Formia Rifiuti Zero, selezione nuovo amministratore unico: “Mera raccolta di curricola”

“A metà luglio 2022 scadrà l’avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico della Formia Rifiuti Zero. Nessuna eccezione sulla legittimità dello stesso, ma non possiamo non notare come il procedimento di selezione sia ispirato non ad una valutazione precisa delle qualità e del background professionale dei partecipanti, ma ad una mera raccolta di curricola tra i quali scegliere. La selezione di una figura così importante – secondo la capogruppo di Guardare Oltre Imma Arnone – avrebbe meritato la predisposizione di una griglia valutativa pubblica ed oggettiva che bilanciasse le diverse competenze, esperienze pregresse e titoli, come già fatto nella selezione del 2015, affinché la figura prescelta sia al di fuori delle dinamiche politiche. L’attuale amministrazione ha già dato dimostrazione di avere più di qualche difficoltà nel selezionare i dirigenti comunali sulla base dei cv visto le diverse caselle vuote nell’organigramma comunale, che dopo 9 mesi sarebbe ora di risolvere”.

“La Frz ha rappresentato, rappresenta e ci auguriamo rappresenterà un raro esempio di buona gestione del servizio di igiene urbana ed ha permesso di mettere in sicurezza un settore delicatissimo da sempre fonte di guadagno illecito della criminalità organizzata (come ampiamente dimostrato dalla cronaca locale). Una figura competente – continua Arnone – è necessaria affinché i problemi che i cittadini ci segnalano quotidianamente siano risolti con celerità e capacità, senza improvvisazione o incertezze nella linea da perseguire per offrire il miglior servizio”.

“Mi auguro per il futuro di vedere la società amministrata nel miglior modo possibile e all’insegna della legalità, della trasparenza e dell’efficienza del servizio. Non accettiamo passo indietro su questo fronte”.