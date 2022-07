‘Due cuori in volo’, lunedì 11 luglio il memorial per ricordare Serena Pezzella e la figlia Dalia

“Due cuori in volo” è il nome della serata speciale in memoria di Serena Pezzella e della sua piccola Dalia. Come ogni anno da ormai quattro anni, la sorella – la dott.ssa Anastasia Pezzella – vuole mantenere in vita ciò a cui teneva in particolar modo Serena, trasmettendo tramite questo evento un amore senza limiti. Lo fa nel miglior modo possibile: all’insegna dell’arte. L’arte dell’emozionarsi con la danza e la musica, l’arte dell’altruismo e della beneficenza, l’arte del volersi bene.

La serata – moderata da Germana Pisani, una cara amica di Serena – avrà come ospiti artisti e performer che regaleranno ai presenti momenti emozionanti ed indelebili. Tra gli artisti musicali: Bucalone (Marco Viccaro, chitarrista e cantautore), Marco Baloo (rapper e autore), Mario Tribuzio (cantautore) ed Emilio e Vincenzo (componenti del gruppo musicale locale I Bevitori Longevi).





Le esibizioni musicali si alterneranno con quelle artistiche della Scuola di Danza A.S.D. BE ART, con le coreografie di Barbara Alicandro, ballerina e titolare della scuola.

“Devo ringraziare – dichiara la dr.ssa Anastasia Pezzella – oltre agli artisti che hanno dimostrato grande sensibilità, il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo, l’Assessore alle Politiche Sociali Rosita Nervino, il Comune di Formia e coloro che sono dietro le quinte e che si sono impegnati con la loro professionalità nella produzione di questa serata, tra cui il videomaker Pedro Marricco”.

L’11 luglio alle ore 20:00 presso l’area archeologica di Caposele si terrà dunque il quarto memorial nel ricordo e nel rispetto di Serena e Dalia, una madre e una piccola bambina scomparse tragicamente in un incidente stradale.

Il memorial “Due cuori in volo” è in onore non solo di Serena e Dalia, ma di tutte le vittime di incidenti stradali. L’evento, con ingresso ad offerta libera, è autofinanziato e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere chi ha più bisogno, esattamente come, nella sua innegabile umanità, avrebbe voluto Serena.

ARTISTI

– Marco Viccaro BUCALONE è un chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra. Tra le numerose esperienze musicali è stato vincitore di SANREMO ROCK nel 2019 e concorrente del Format Televisivo X Factor in Romania. Ha partecipato a Talent Show e collaborato con grandi artisti internazionali.

– Marco Baloo, Rapper e autore classe ’94. Nel 2009 il primo approccio al microfono e alle freestyle battle nel 2010 entra nella formazione dei Bonobo Monkeyz (poi Rhyme Grinder) con i quali nel 2011 si esibisce al Positive River festival di Parma, sullo stesso palco anche Esa e Clementino. Attualmente sta collaborando col produttore KMas per la realizzazione del suo nuovo EP.

– Emilio e Vincenzo, artisti de I Bevitori Longevi, gruppo musicale locale.

– Mario Tribuzio, classe 1981 con origini napoletane, è un cantautore appassionato di Luciano Ligabue. Nel 2007 dà il via alle sue esibizioni pubbliche, affiancando anche diversi artisti di spessore su altrettanti palchi nazionali.

Scuola di Danza A.S.D. BE ART – coreografa e titolare Barbara Alicandro.