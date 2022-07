“STRUMENTI”… il Nuovo singolo di Camilla PANDOZZI

In quest’intervista la musicista e cantautrice tredicenne Camilla Pandozzi racconta del suo inedito appena uscito “STRUMENTI” e della sua grande passione per la musica fin da quando era piccola.

Camilla che emozioni hai provato avendo tra le mani il tuo singolo “STRUMENTI”?





Ho lavorato a questo brano diverse settimane, ho curato la musica e il testo. Ascoltarlo finito mi ha riempito di gioia: parla di me, delle mie emozioni, dei miei sogni e … dei miei strumenti! Dire che sono contenta è poco, spero possa entrare nelle anime du tutti coloro che lo ascolteranno.

Sei te stessa a comporre i tuoi testi, c’è sempre in questi qualche tratto di te?

Si sono sempre me stessa quando compongo i miei testi, penso che la sincerità e il mostrarsi subito come si è sia la prima caratteristica che deve avere un compositore. Bisogna sapersi leggere dentro e saper leggere dentro gli altri.

Cosa rappresenta la musica per te?

La musica per me è tutto. Senza di lei la mia vita sarebbe vuota e proprio come dice Victor Hugo : “ La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio “

Grazie a… per quello che hai realizzato?

Innanzitutto vorrei ringraziare tutta la mia famiglia per il sostegno che mi danno ogni giorno , in particolare vorrei ringraziare i miei genitori che mi stanno permettendo di continuare questo percorso e mi hanno permesso la realizzazione di questo primo sogno . Poi ovviamente devo ringraziare tutti i miei insegnanti di musica che mi sta no guidando in questo percorso ad ostacoli .

Per ascoltare il tuo inedito come possiamo fare?

Sarà pubblicato in anteprima sulla mia pagina YouTube https://youtube.com/channel/UCbnzByqvw9IYNM5shv9MAFQ e successivamente sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da spotify fino ad arrivare ad Amazon prime.