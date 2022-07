Itri, sta per andare in scena il Fra’ Diavolo Festival

Una tre giorni all’insegna della grande musica, quella che sta per andare in scena a Itri. Si tratta del Fra’ Diavolo Festival, organizzato dal Comune in collaborazione con Parco regionale dei Monti Aurunci e Radio Show Italia 103.5.

Si inizia giovedì 7 luglio in piazza dei Carabinieri, alle ore 21.30: sul palco Bagaria Band e Mimì Varriale, con lo special guest di Tony Panico. Il secondo giorno, venerdì 8, sarà il turno di Tony Esposito accompagnato da Napoli Metrò, special guest Carlo Avitabile. La serata, dedicata all’indimenticabile Pino Daniele, vedrà la partecipazione straordinaria della figlia Cristina.





L’ultima sera il festival si chiude con il grandissimo James Senese con il suo “James is back Tour”. James is back è il titolo anche dell’ultimo album del sassofonista napoletano uscito nel 2021. Un viaggio nella musica calda e travolgente di un grande protagonista della musica.

Durante questa serata il Comune di Itri consegnerà un premio speciale a Vincenzo Addessi. All’imprenditore itrano viene riconosciuto il merito di aver portato il nome di Itri e di Fra’ Diavolo (nome dato alle sue bellissime barche a vela da regata) in tutto il mondo.

“Una programmazione estiva, quella di Itri, che parte alla grande e che promette di essere ricchissima di iniziative culturali, ludiche e sportive sempre di primo piano”, dicono dal Comune.