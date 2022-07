Giornata di fuoco a Formia, gli incendi minacciano anche le case

(Immagine di Renato Olimpio per h24notizie)

Una giornata di fuoco, quella di mercoledì, a Formia: si sono sviluppati due vasti incendi, che in entrambi i casi hanno messo a repentaglio anche alcune abitazioni.





Il primo – e più minaccioso – si è sviluppato intorno alle 10 in zona San Giovanni, minacciando in particolare delle case in via Solaro e in via Gramsci. Prolungate, le operazioni per bloccare l’incedere delle fiamme, protrattesi fino a sera vedendo in campo per ore anche un elicottero della Regione, impegnato a supportare dall’alto diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile di Formia, Gaeta e Fondi.

Un intervento in forze che ha evitato ulteriori danni e pericoli, come del resto quello avvenuto nel pomeriggio nella frazione di Castellonorato, replicato vedendo ancora in prima linea i vigili del fuoco e i volontari provenienti da Minturno ed altri comuni.