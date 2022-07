Atletica, Cannavale in finale agli Europei under 18 di Gerusalemme

Con un salto che ha fatto registrare il suo primato personale, oltre che la migliore misura tra tutti i partecipanti, mercoledì mattina il pontino Nicolò Cannavale si è guadagnato l’accesso alla finale del triplo ai Campionati europei under 18 in corso a Gerusalemme: per lui, un ‘Hop-step-jump’ di 15,33 metri.

“Ho dimostrato che ci sono! Ero un po’ stretto con la rincorsa, ma la pedana spinge e domani punto a crescere ancora, ci sarà da divertirsi”, ha dichiarato subito dopo il record Cannavale ai microfoni della Federazione italiana di atletica leggera.





La giovane promessa della provincia di Latina, in forza alla Forma Atletica Poligolfo, si giocherà il titolo di campione d’Europa a partire dalle 18.30 di giovedì.