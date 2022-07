(FOTO) Statua del Cristo del Circeo, ultimati gli interventi dei sub

Un luogo di fede può esistere anche in fondo al mare. Da anni la statua del Cristo del Circeo rappresenta non soltanto una meta per i sub di tutta Italia ma è anche un luogo che racconta una storia legata alla fede ed alla simbologia del mare.

Nella giornata di sabato, la statua bronzea inabissata al largo delle coste del promontorio, a circa diciotto metri di profondità, è stata infatti ripulita grazie alle mani esperte di professionisti del settore e grazie all’interessamento della famiglia Sottoriva. Un intervento che arriva a qualche mese dalle celebrazioni per il trentennale del primo inabissamento, avvenuto ad aprile del 1992, e a circa cinque anni dal restauro completo dell’effigie che è stato realizzato in occasione dei venticinque anni dall’immersione del Cristo del Circeo.





Le operazioni di pulizia, come spiega Angelo Guattari, delegato ai Beni Culturali del sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, sono state effettuate dal sub OTP, Massimo Martufi, e l’intervento è stato ripreso da Marco Sottoriva. “Grazie a questo intervento cui periodicamente pensa la famiglia Sottoriva – afferma Guattari – sarà possibile mantenere la statua del Cristo del Circeo in perfette condizioni. Parliamo di un’effigie sacra di grande importanza per il nostro territorio, essendone uno dei simboli ed essendo anche meta prediletta di sub e appassionati che si immergono nelle acque del Circeo per ammirarla”.