Conto deposito: l’investimento sicuro

Lasciare i propri risparmi all’interno del classico conto corrente non è la mossa migliore che si possa fare al giorno d’oggi, perché non si ricava alcun profitto e questo è ormai risaputo. D’altro canto, però, compiere investimenti comporta un certo livello di rischio.

Ecco perché il conto deposito sta diventando sempre più popolare: si tratta di uno strumento di risparmio e di investimento sicuro, che consente di ricavare un profitto riducendo i rischi al minimo. Vediamo dunque nel dettaglio come funziona il conto deposito, quali sono le tipologie disponibili e quali vantaggi reali è in grado di offrire ai risparmiatori.





Cos’è il conto deposito

Il conto deposito non è altro che un particolare tipo di conto, che prevede un’operatività molto più ridotta rispetto al classico conto corrente, al quale comunque è sempre collegato. Sostanzialmente, chi ha un conto deposito può solo versare e prelevare denaro per mezzo di bonifici: non è dunque possibile accreditare stipendio o pensione in automatico, prelevare denaro contante presso l’ATM e via dicendo. Si tratta in poche parole di una sorta di libretto di risparmio, che consente di maturare degli interessi e dunque trarre un certo profitto lasciando il proprio denaro in un luogo sicuro. Come abbiamo accennato, è bene precisare che esistono due tipologie di conto deposito: quello libero e quello invece vincolato e vale la pena capire quali siano le differenze.

Tipologie di conto deposito: libero e vincolato

Il conto deposito vincolato è quello che permette di maturare il maggior margine di profitto, perché i tassi d’interesse sono più elevati. Di contro però, il denaro versato al suo interno non può essere prelevato liberamente: è infatti vincolato, per un periodo di tempo specifico che viene indicato nel contratto.

Il conto deposito libero, invece, non prevede particolari vincoli: i relativi tassi d’interesse sono inferiori rispetto a quelli del conto deposito vincolato, questi sono però giustificati dalla possibilità di prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale.

La scelta tra conto deposito vincolato o libero deve essere fatta sulla base della propria situazione economica. Di certo il primo è più vantaggioso a livello economico, ma se nel conto corrente tradizionale la liquidità è limitata, forse conviene optare per la formula libera in modo da poter disporre del denaro in caso di necessità.

Quali sono i vantaggi del conto deposito

Come abbiamo accennato, il conto deposito è oggi uno degli strumenti di investimento più popolari per il semplice fatto che si tratta di una soluzione sicura, che non comporta rischi. È questo il primo grande vantaggio del conto deposito.

Oltre a questo, bisogna considerare che parliamo di uno strumento di risparmio e di investimento semplicissimo da aprire. Al giorno d’oggi è possibile farlo anche direttamente online, seguendo una procedura guidata e firmando il contratto senza andare presso una filiale fisica, grazie ai moderni strumenti tecnologici messi a disposizione dalle banche più evolute.

Vale dunque la pena prendere in considerazione il conto deposito, perché permette di trarre un determinato profitto riducendo i rischi al minimo.