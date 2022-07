Ponza revolution, l’isola e le speranze di De Luca

Riceviamo da Antonio De Luca e volentieri pubblichiamo gli ultimi versi che ha scritto. In Ponza revolution il poeta riflette sullo stato di abbandono in cui per troppo tempo è rimasta l’isola e allo stesso tempo esprime la speranza che i nuovi amministratori possano invertire una tendenza così triste, mostrando ancora una volta il profondo attaccamento con quella terra in mezzo al Mediterraneo, in cui affondano le radici di De Luca e che lo ha poi portato a diventare il cantore del mare nostrum.

Ponza revolution





Non mi dà tregua

quest’ isola

la deriva

degli uomini spietati

l’ordine terreno

inafferrabile e spettrale

mi ossessiona l’isola

la sua fine

la perdita l’oblio

il disfacimento

mi fa male

l’istinto della parola

le parole dopo le cose

sopra il mare primordiale

mi salveranno?

è ancora il greco

la lingua che a tutto provvede

dentro una bara che galleggia ascolta

muove le mani

Ismaele il vagabondo

clandestino racconta:

la lotta primaria

ciò che non è consentito apprendere l’indefinibile

solo la poesia rimane

il tempo fuori dal tempo

le innumerevoli esistenze

in questa piena civiltà

in questa natura offesa

un idea di isola

l’idea della bellezza

il bisogno primario

mi tiene in vita

un sogno ad alta voce

la condanna dell’anima