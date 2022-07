Immersione fatale: sub di Latina muore in Sicilia

Secondo dramma in vacanza in pochi giorni, a toccare Latina. Dopo l’anziano deceduto in spiaggia in Salento, a causa di un malore attribuito al caldo, è morto in Sicilia un altro uomo del capoluogo pontino: il 52enne David Salvatori, venuto a mancare domenica durante un immersione subacquea nell’arcipelago delle Egadi, a Favignana.

Lanciato l’allarme, secondo le ricostruzioni Salvatori è stato preso in carico dalla Capitaneria di porto per essere trasportato a riva ed essere soccorso dai sanitari del 118. Nulla da fare, però, per salvarlo: inutili i ripetuti tentativi di rianimazione.





Due compagni di immersione del 52enne sono stati intanto trasportati d’urgenza per essere ricoverati nella camera iperbarica dell’isola.