Pochi uomini e mezzi, il Mosap: “A Latina servono rinforzi”

Bene la repressione, ma occorre soprattutto la prevenzione dei reati e per tale ragione in provincia di Latina servono più uomini con cui garantire un maggior numero di pattuglie impegnate nel controllo del territorio, soprattutto nei commissariati di Cisterna, Gaeta, Formia e Terracina.

A sostenerlo è Alessandro Santini, segretario provinciale del Mosap di Latina.





“Molti uffici di Polizia – sostiene il sindacalista – nel periodo estivo rimarranno con articolazioni ridotte al lumicino, con buona pace dei servizi alla cittadinanza, che saranno rallentati, e della sicurezza. Lo sforzo dei colleghi e dei dirigenti è incredibile, ma la forza disponibile non basta a far fronte al crescente numero dei reati, per non parlare poi di mezzi ed equipaggiamenti”.

Bene poi, secondo il Mosap, il taser affidato agli agenti della squadra volante e della polizia stradale, che da solo però non basta.

“Auspichiamo un’attenzione sulla nostra realtà – conclude Santini – consci delle problematiche nazionali, ma convinti che la nostra provincia meriti un adeguamento vero e sostanziale degli organici, ricordando altresì che la Sicurezza deve essere al centro delle attenzioni di chi governa il nostro Paese”.