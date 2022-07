Oltre 6 chili di papavero da oppio e 22mila euro: l’operazione dei carabinieri

I carabinieri di Terracina hanno sequestrato oltre 6 chili di papavero da oppio e 22mila euro in contanti, con tre arresti. Questo il bilancio dell’ultima operazione antidroga in città, condotta mercoledì.

I militari dell’Arma hanno fermato nel centro urbano un cittadino indiano con un borsone contenente oltre un chilo di stupefacente suddiviso in dieci buste termosaldate. Un controllo poi esteso a un altro connazionale, portando a una perquisizione all’intero di un furgone e presso un’abitazione. Ed è qui che sono saltati fuori altri cinque chili di bulbi di papavero da oppio, suddivisi in 44 buste termosaldate contenenti ognuna 110 grammi di stupefacente. Sempre nella stessa casa sono stati inoltre rinvenuti i 22mila euro in contanti, divisi in tagli da 50 e 20 euro.





Due indiani sono stati arrestati per spaccio, mentre un terzo è stato contestualmente tratto in arresto perché risultato da tempo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Velletri.