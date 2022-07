L’osservatore arbitrale formiano Massimiliano Carta promosso alla C.O.N. Dilettanti

Si è svolta ieri mattina a Coverciano, la conferenza stampa dell’Associazione Italiana Arbitri durante la quale è stata presentata la formazione dei ruoli arbitrali a livello nazionale per la stagione sportiva 2022/2023.

Tra le novità all’interno degli organici nazionali c’è anche il nome dell’associato formiano ed osservatore arbitrale Massimiliano Carta che è stato promosso dal Comitato Regionale Lazio alla Commissione Osservatori Nazionale per arbitri CAN D (C.O.N. Dilettanti).





Oltre a Massimiliano Carta a rappresentare a livello nazionale gli osservatori formiani c’è anche Giosuè Conte che è stato riconfermato a disposizione dell’organico C.O.N. Dilettanti. Insieme a questa riconferma sono arrivate anche quelle dell’arbitro Giuseppe Scarpati e dell’assistente arbitrale Paolo Cozzuto, entrambi in forza alla Commissione Arbitri Nazionale – Serie D. Per ciò che riguarda invece il futsal anche per questa stagione l’arbitro Pierpaolo Calenzo sarà agli ordini della Commissione arbitri nazionale per il calcio a 5 – serie A2 e B.

Il Presidente della Sezione di Formia Vincenzo Marino si dice “felice di questo risultato raggiunto da Massimiliano Carta” e “ritiene che questa promozione sia una giusta ricompensa”.

“Infatti – aggiunge Marino – l’operato di Carta è sempre stato contraddistinto da un continuo impegno nello studio del regolamento, da una presenza costante alle attività di formazione e da un eccellente lavoro svolto sui terreni di gioco”.

Il Presidente Marino infine si congratula anche con Calenzo, Conte, Cozzuto e Scarpati per le riconferme e si augura che per tutti sia una nuova stagione piena di soddisfazioni.