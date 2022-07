Incidente all’incrocio, maxi-scooter contro un furgone: centauro elitrasportato

Grave incidente stradale, venerdì mattina, nei pressi delle autolinee di Latina. Si è verificato all’incrocio tra via Romagnoli e viale Cervone, vedendo un maxi-scooter Malaguti Madison schiantarsi contro la fiancata di un furgone Citroen: secondo i primi accertamenti, uno dei due mezzi avrebbe attraversato con il semaforo rosso. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 63enne che dopo i primi soccorsi del 118 è stato preso in carico dal personale dell’eliambulanza per essere ricoverato in un ospedale capitolino.

Sull’esatta dinamica del sinistro, e sulle relative responsabilità, indagato gli agenti della polizia locale, che si sono occupati anche del servizio di viabilità. Particolarmente in salita, considerando l’alta percorrenza del quadrante cittadino che ha fatto da sfondo all’accaduto.