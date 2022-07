Fondi, convocata la commissione ambiente: si parla di tariffe dell’acqua

Convocata per martedì a Fondi la commissione Ambiente fortemente voluta dal sindaco Beniamino Maschietto per parlare della questione dell’aumento delle tariffe dell’acqua.

Nei giorni scorsi si erano moltiplicate le polemiche a seguito del voto favorevole, in seno alla conferenza dei sindaci, da parte del primo cittadino di Fondi.





Il sindaco Maschietto non ha risposto alle polemiche, ma ha deciso per un atto politico: ovvero una commissione ad hoc per parlare della questione. Il presidente della commissione Onorato Di Manno, ha dato seguito alla richiesta del primo cittadino.

All’incontro prenderà parte anche il dirigente dell’Egato 4 Umberto Bernola che in sede di conferenza dei sindaci aveva spiegato che l’aumento era non rinviabile.