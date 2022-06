“Vladibeer – una dentiera per due”, lo spettacolo in scena al teatro Iqbal di Formia

Quale miglior attore per interpretare un vampiro, se non un vero vampiro? Signore e signori, Vladibeer, i canini più belli, famosi e… redditizi della Transilvania. Tutto sembra andare per il meglio, ma una notte il nostro simpatico attore vampiro , si reca al centro trasfusionale per la sua necessaria dose di sangue settimanale, di cui farebbe volentieri a meno, preferendo di gran lunga la birra, e lì…

“VLADIBEER – UNA DENTIERA PER DUE” segna il ritorno sul palcoscenico, dopo tre anni di fermo causa covid, delle attrici e degli attori del laboratorio TeatraLis integrato dell’Ipseoa “Celletti” di Formia e della coop Nuovo Orizzonte. I nostri meravigliosi diciannove interpreti, scegliendo di mettersi in gioco, vincono una sfida, un’altra ancora, ancora una in più. Passo dopo passo, autonomia dopo autonomia, dal palco i nostri ragazzi ci raccontano sì la storia di Vladibeer ma, soprattutto, la storia di chi dimostra al mondo intero che la volontà supera i limiti che la società ostinatamente continua a porre laddove non ce ne sono.