FOTO – Minturno, ecco “La Notte delle Rotelle” a cura della Nuovi Orizzonti

L’attesa è durata circa due anni ma alla fine né è valsa la pena, finalmente è tornata, “La Notte delle Rotelle” spettacolo di pattinaggio artistico a cura della Polisportiva Nuovi Orizzonti con il Patrocinio del Comune di Minturno ha infiammato ed entusiasmato la bellissima location vestita a festa per l’occasione l’Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri.

In un tripudio di luci e colori, difficile era trovare un posto libero, un Arena Mallozzi sapientemente organizzata e trasformata per l’occasione con l’istallazione di una pista di pattinaggio in un vero pattitodromo in cui si sono esibite oltre che le circa 50 atlete della scuola, i pattinatori professionisti dello Skasting Club Edenllandia, con la belissima esibizione di coppia degli atleti Federica Sola e Simone Scala, che ha lasciato senza respiro il numerosissimo pubblico e con le esibizioni dei singoli di Lopes Giordana e Tuccillo Martina.





Madrina della serata l’artista Cinzia Caserta, che nelle vesti di presentatrice ma soprattutto di cantante, con la sua meravigliosa voce è stata capace di trasformare un saggio di fine anno in un vero e proprio spettacolo, è stata spesso lei ad accompagnare con la sua voce le atlete della Polisportiva e i pattinatori ospiti della serata nelle loro performance facendo venire spesso la pelle d’oca a tutti.

Lo spettacolo ha regalato mille sorprese, dagli abiti di scena, all’apparizione di una fantastica farfalla luminosa sui trampoli che sulle note di Frozen ha danzato insieme ai piccoli pattinatori della Polisportiva.

La Notte delle Rotelle ha trovato una nuova casa, queste le parole scandite nell’intervento del Sindaco di Minturno dott. Gerardo Stefanelli, fortemente voluta dall’amministrazione Comunale un evento unico nel suo genere, l’unica scuola di pattinaggio artistico a rotelle tra Napoli e Roma, è stato un orgoglio ma soprattutto un investimento per noi mettervi a disposizione quest’inverno una struttura per i vostri allenamenti e questa sera questa splendida location per lo spettacolo, location che è stata teatro in questi giorni precisamente dal 17 al 26 giugno dell’altra riuscitissima manifestazione che è stata Rotelle Sotto le Stelle dove ogni sera dalle 19 alle 23 centinaia di ragazzi e ragazze residente e non, hanno potuto in maniera del tutto gratuita grazie ai pattini messi a disposizione dalla Polisportiva guidati nella loro prima esperienza sulle rotelle da i loro esperti istruttori, pattinare appunto sotto le stelle di questo magnifico lungomare una nuova offerta turistica che questo comune ha saputo fare sua e che speriamo di poterla ripetere negli anni a seguire.

Si chiude cosi nel migliore dei modi la stagione sportiva 2021/22 della Polisportiva Nuovi Orizzonti, appuntamento a settembre 2022 per la ripresa degli allenamenti.

Il Presidente Francesco Termale: Ringrazia tutta l’Amministrazione Comunale di Minturno, dagli organi politici agli uffici preposti per le varie autorizzazioni che hanno permesso lo svolgimento delle manifestazioni “Rotelle Sotto le Stelle” e “La Notte delle Rotelle”, la costumista la sig.ra Miele Antonietta, le istruttrici, Rosalba La Rocca, Manuela Sansonetti e Federica Nardella per l’incomiabile lavoro di formazione svolto, lo staff che ha permesso l’ottima riuscita della manifestazione Rotelle Sotto le Stelle, Giorgia Coianiz, Francesca Esposito, Fabio James Borriello, Francesco Coianiz e Rita Ciano, la Casa dei Fiori di Di Nucci Giuseppe per gli addobbi floreali, l’artista Cinzia Caserta per la vicinanza e la partecipazione, tutti gli sponsor che hanno permesso la perfetta riuscita delle evento ed infine il direttore sportivo sig. Enrico Purificato che per tutto l’anno si dedica con passione ed amore alla crescita e l’affermazione di questa disciplina nell’intero comprensorio.