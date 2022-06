Acqualatina chiude il bilancio 2021: utile per oltre 9 milioni

Si è riunita oggi l’Assemblea dei Soci di Acqualatina, con all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2021.

L’Assemblea ha approvato il Bilancio, che chiude con un utile di 9,3 milioni di euro, confermando il trend positivo della Società dal punto di vista economico, nonostante il difficile periodo storico abbia influito sull’equilibrio finanziario.





Negli interventi del Presidente Michele Lauriola e dell’Amministratore Delegato Marco Lombardi, la fotografia di una Società impegnata a garantire il servizio in un contesto complesso, rispetto al quale si adottano tutte le azioni di contenimento possibili, ma anche di una realtà con forte proiezione al futuro e investimenti in crescita.

“Alle difficoltà della pandemia – ha aggiunto l’Ad Lombardi – si è aggiunto il caro energia, con gli effetti che già sperimentiamo. Lo scenario che ci troviamo a vivere, è evidente, è caratterizzato da forte incertezza e siamo tenuti a tenerne conto. Anche per questo il CdA ha proposto di destinare l’utile d’esercizio a riserva, per poter coprire gli effetti dei rincari e sostenere gli investimenti che prevediamo in continua crescita, in linea con quanto accaduto quest’anno.”

“Il risultato ottenuto non era scontato – ha dichiarato il Presidente Lauriola. Come tutti, abbiamo affrontato un altro anno complesso, con vincoli e restrizioni, dovendo comunque garantire un servizio essenziale. E questo lo abbiamo fatto, grazie agli uomini e alle donne di questa Società, che ringrazio a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione. Grazie anche ai Sindaci e a tutti i Soci, che oggi hanno sostenuto la Società e le scelte operate.”