‘Una città che racconta e si racconta’: visite guidate gratuite a Minturno Scauri

Ricco il calendario di visite guidate gratuite che si svolgeranno nel comprensorio turistico di Minturno Scauri tra il 1° luglio e il 30 agosto e che porteranno turisti e residenti a “ vivere” o meglio a “rivivere” la storia dei siti più significativi e rappresentativi della città e a scoprire la bellezza e il valore del patrimonio-storico- archeologico-artistico-culturale.

“Siamo convinti – sottolinea l’Assessore Comunale alla Cultura Rita Alicandro – che questi luoghi debbano essere accessibili e fruibili al maggior numero di persone possibili, locali ed ospiti. Questo progetto, lanciato nel mese di aprile, ha già visto la presenza di circa 500 visitatori, provenienti anche dalle zone limitrofe. Si tratta non delle classiche visite guidate, ma di un racconto vivo dei luoghi attraverso percorsi teatralizzati e tematici, eventi in costume, replica di oggetti delle varie epoche realizzati da un team di guide turistiche, archeologi, storici dell’arte. Stiamo parlando di percorsi e di itinerari “inclusivi”, in quanto pensati e adatti ad adulti, a bambini ed anche a persone con difficoltà motorie”.





Sono 9 gli appuntamenti previsti per il mese di luglio e così suddivisi:

– 4 visite serali al Castello e al borgo di Minturno in cui i visitatori scopriranno la vita quotidiana all’interno del maniero, le vicende delle famiglie e dei protagonisti che hanno scritto l’affascinante storia del Castello di Traetto; le chiese del centro storico, in primis quella di S. Pietro, un vero mosaico di storia, architettura e archeologia.

– 3 visite al Comprensorio archeologico di Minturnae per conoscere la storia e i diversi aspetti della vita quotidiana dell’antica colonia romana e la sua trasformazione in fiorente città. Sarà visitabile anche l’area del Castrum, di proprietà comunale, dove le attività di scavo, iniziate nel 2020, hanno permesso di riportare alla luce un nuovo tratto dell’antica Via Appia. Da segnalare due itinerari particolari, in notturna e all’alba: “Una notte al museo” (15 luglio) e “L’alba della storia” (31 luglio).

– 2 visite alla Torre di Scauri e all’antica città di Pirae. Natura e storia si fondono per narrare le origini dell’insediamento preromano, attraverso i resti delle Mura Megalitiche e i reperti della villa romana attribuita al princeps senatus Marco Emilio Scauro (console del 115 a.C.) e proseguire, con un percorso di trekking, verso la Torre di Scauri, sul Monte d’Oro, scenario delle incursioni dei pirati che funestarono la costa tirrenica verso il XVI secolo.

Per il mese di agosto sono previsti altri 9 appuntamenti.