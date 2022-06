Ondata di calore, allerta massima in Provincia di Latina

Rimane alta l’attenzione per le temperature, anche queste alte, e soprattutto per l’ondata di calore che sta tenendo quasi tutta Italia con la bocca aperta.

Oggi, che pure si presentava da un punto di vista meteo come una giornata meno afosa, il caldo si sente e percepisce anche nel territorio pontino e in tutto il Lazio.





Ma la situazione non migliora per i prossimi giorni. Secondo il bollettino per le ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, non solo oggi ma anche giovedì e venerdì sono previsti livelli di allerta massimi. E la situazione potrebbe non migliorare anche nei giorni successivi, se si considera che proprio a inizio della prossima settimana l’anticiclone africano potrebbe rafforzarsi.