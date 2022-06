Commenti post voto, le reazioni di Alberto Mosca e Maurizio Lucci

In attesa che si insedi ufficialmente la nuova amministrazione, sono arrivati i commenti del neo eletto sindaco, Alberto Mosca e di Maurizio Lucci pronto alla sua attività di consigliere di opposizione.

Alberto Mosca: “Ringraziamo tutti i cittadini per la fiducia che ci hanno assicurato e che sentiamo di poter affermare sin da subito, assieme a tutta la coalizione che mi ha sostenuto, non verrà disattesa. Abbiamo realizzato una campagna elettorale costruendola sulle idee, sul dialogo e sull’incontro e la popolazione ha deciso di premiare il lavoro di squadra, nel quale abbiamo sempre fortemente creduto. Un significativo ringraziamento va a tutte le forze che hanno deciso di

mettersi in gioco in questo progetto di rinnovamento, a partire dall’età dei candidati con i moltissimi under 35 presenti nelle diverse liste ed in particolare in quella di Azione. Abbiamo costruito un percorso solido e nuovo per la città che da oggi si traduce già nella sua fase operativa. D’intesa con il Commissario straordinario, si sta definendo l’approvazione del bilancio preventivo per poter così, poi, procedere speditamente una volta completato l’insediamento. In queste ore siamo, infatti, al lavoro per disegnare la Giunta e dare concretezza al programma presentato in campagna elettorale – conclude Mosca – Un programma semplice e realizzabile che possa permettere a Sabaudia di ripartire e che possa fare della nostra città un modello.”





Maurizio Lucci: “In una competizione elettorale vince il candidato che prende anche solo

un voto un più. Pur risultando il più votato in tutti i borghi con la mia coalizione non siamo riusciti a compensare la differenza di voti raccolti nel centro della città e quindi siamo arrivati secondi con soli 381 voti di scarto con sole tre liste a sostegno. C’è ovviamente la delusione per il grande lavoro e il grande impegno che noi tutti abbiamo profuso nel nostro progetto in questi due mesi ma anche la consapevolezza che abbiamo dato il massimo in una campagna elettorale iniziata appena due mesi fa rispetto a quella del candidato risultato vincente, il neo Sindaco Alberto Mosca a cui mando i migliori auguri di buon lavoro, che per sua stessa ammissione è partita due anni e mezzo fa.

Sarò Consigliere di minoranza e dall’opposizione mi farò garante del pubblico interesse a tutela dei tutti i cittadini portando anche in questo impegno che mi aspetta la mia competenza amministrativa ed esperienza politica.

La squadra è compatta e mi sostiene condividendo i principi e progetti che avevamo per la città e con cui misureremo l’altrui azione amministrativa senza pregiudizi ma fermi e non disposti ad alcun compromesso.

Se fossi stato eletto Sindaco la mia prima frase che avrei pronunciato sarebbe stata quella in cui ribadivo il mio essere Sindaco di tutti anche di chi non si era schierato con me. Ma ieri sera all’esito ufficioso delle urne non solo abbiamo assistito a una vittoria senza gioia che nelle ore seguenti è sfociata nell’euforia scomposta di qualche sostenitore senza che i vertici se ne siano ancora dissociati. Mi auguro che sia un inciampo di chi ha temuto di non farcela perché chi inseguiva gli stava con il fiato sul collo avendolo incalzato per settimane. Sabaudia e i sabaudiani si aspettano risposte immediate. Ci si occupi di questo, ognuno dal ruolo che andrà a ricoprire. Io sono di nuovo in prima linea e pronto per questa nuova stagione amministrativa della città, una città che non ha più tempo da aspettare”.