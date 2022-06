Aprilia, la polizia sgombera un appartamento Ater occupato

La Polizia di Stato prosegue nella sua costante attività di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà di enti pubblici, coordinata dalla Procura della Repubblica nella persona del dottor Carlo Lasperanza.

In tale ottica nella mattina odierna i poliziotti della Questura di Latina hanno effettuato lo sgombero di un immobile occupato ad Aprilia e di proprietà ATER, per il quale il Tribunale di Latina ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo.





Le operazioni di esecuzione, con il conseguente sgombero dell’abitazione, non hanno registrato criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonostante l’appartamento fosse ubicato all’interno di un contesto altamente degradato, dove in passato si sono registrate anche gravi forme di protesta da parte dei residenti in occasione di arresti operati dalle Forze di polizia.

Nei prossimi giorni, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, proseguiranno gli sgomberi di altre abitazioni gravata da analoga misura di sequestro preventivo.