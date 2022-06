I’M Evolution, l’agenzia di web marketing a 360°

Essere ben posizionati nelle SERP di Google non è una coincidenza. Ciò richiede l’intervento di una competenza ben precisa: la SEO. Negli ultimi anni, molte agenzie si sono specializzate in questo settore, ma non tutte danno gli stessi risultati.

A spiccare nel panorama del web marketing è I’M Evolution, agenzia SEO nata nel leccese ma operativa su tutto il territorio italiano. In questa occasione parliamo con Marco Bove, fondatore e titolare di I’M Evolution, per ripercorrere le tappe dell’agenzia e sapere qualcosa in più sui servizi offerti.





Come e quando nasce I’M Evolution?

Marco, sappiamo che I’M Evolution ha una lunga storia alle spalle, puoi raccontarci quando nasce la vostra avventura?

Certo, lo ricordo con piacere! Muoviamo i primi passi a Taviano, in provincia di Lecce, nel 2003. L’idea mia e di mio fratello Luca era quella di offrire servizi di posizionamento organico e di telefonia evoluta per le aziende del settore industriale. Abbiamo raggiunto ottimi risultati con i nostri clienti, tanto da ampliare la nostra attività e aprire una seconda sede a Reggio Emilia.

Con gli anni anche il nostro organico si è ampliato, e ad oggi lavorano con noi tantissimi professionisti tra dipendenti e collaboratori esterni. I nostri servizi si sono evoluti per stare al passo delle tecnologie digitali ed essere sempre all’avanguardia.

Ad oggi siamo partner fidati nella crescita delle aziende che vogliono investire nel digitale e ottenere risultati concreti.

Quali sono i servizi offerti?

Quali sono le specializzazioni di I’M Evolution? Cosa possono aspettarsi le aziende?

Come accennato, offriamo soluzioni a 360° per migliorare la visibilità delle aziende sul web nell’ambito della consulenza e del digital marketing, ma ci impegniamo anche sul fronte formazione, perché riteniamo che imparare da utilizzare in autonomia gli strumenti online sia fondamentale per aumentare il fatturato.

Comunque, a seconda dell’obiettivo di business, proponiamo diversi tipi di servizi. Vediamoli i principali.

Strategie per e-commerce

Vendere online è fondamentale per le aziende che vogliono aumentare il fatturato. Ma come emergere in un ambiente sempre più concorrenziale? Attraverso una serie di strategie di web marketing per ecommerce siamo in grado di aiutarti a raggiungere i più disparati obiettivi di business: lead generation, vendite, up-selling, cross-selling, aumento dello scontrino medio, fidelizzazione. In questo modo riuscirai a farti trovare dai tuoi clienti più facilmente e a distinguerti dai competitor.

Posizionamento organico

Farsi trovare quando l’utente esprime una necessità sul motore di ricerca è lo scopo principale del posizionamento organico. Questo vantaggio fa spesso la differenza sui competitor! Per far ciò, adottiamo delle strategie SEO per migliorare il posizionamento del sito web nella SERP ottimizzandolo su più fronti. In questo modo, sarà più facile per un potenziale cliente trovare i tuoi servizi e dunque accrescere i profitti.

Social & Search Advertising

Il posizionamento organico non è l’unico campo su cui si gioca la strategia della visibilità. Anche le sponsorizzazioni tramite campagne paid (trovi un approfondimento su facebook ADS a questo link) hanno gran voce in capitolo. Nessuna azienda dovrebbe rinunciare alla pubblicità sui social e sui motori di ricerca: si tratta di uno strumento fondamentale per attirare il pubblico target, in linea con i propri prodotti e servizi, e aumentare la brand awareness. A partire dall’analisi del tuo brand, del settore, del mercato e del target di riferimento, costruiamo il miglior messaggio per raggiungere il tuo obiettivo di business.

Content Marketing

Il miglior strumento per attrarre nuovi utenti e fidelizzare i propri clienti sta nell’attirare la loro attenzione e destare la loro curiosità. Quale modo migliore se non offrendo contenuti e risorse di qualità? Una strategia di content marketing non deve soltanto arrivare nel cuore dell’utente, ma deve anche far breccia su Google, migliorando il posizionamento organico. Emozioni, valore, utilità, è la ricetta che utilizziamo per centrare entrambi gli obiettivi.

Local Search Marketing

Per le aziende attive localmente, è importante farsi trovare nel proprio contesto geografico. Tramite il servizio di Local Search Marketing facciamo in modo che il tuo brand e/o il tuo negozio compaia nei risultati dei motori di ricerca nel momento in cui le persone che si trovano nello specifico luogo di tuo interesse digitano una domanda con un riferimento geografico esplicito. In questo modo potrai essere un passo avanti ai tuoi competitor.

Link Building

In molti tendono, erroneamente, a sottovalutare l’importanza della link building. Ma questa strategia è di fondamentale importanza per posizionarsi al meglio nella SERP del motore di ricerca. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una solida strategia di link in entrata e in uscita al fine di migliorare il fattore di ranking, per far sì che Google lo “premi” dandogli maggiore visibilità nei suoi risultati.

Se vuoi pianificare e attivare una strategia di web marketing efficace per il tuo business, non ti resta che contattarci. Abbiamo aiutato tantissimi clienti nel raggiungere i loro obiettivi, e siamo pronti a dimostrartelo!