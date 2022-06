Consultori familiari, la direzione della ASL di Latina replica al consigliere Simeone

La direzione della Asl di Latina, in merito alle criticità sollevate dal consigliere regionale del Lazio Giuseppe ‘Pino’ Simeone lo scorso 23 giugno, con una nota trasmessa a mezzo stampa ha comunicato quanto segue:

“In riscontro all’articolo pubblicato su h24notizie.com del 23.06.2022 in cui il Consigliere regionale Giuseppe Simeone rappresentava la mancata risposta da parte della Asl di Latina alla Sua nota prot. 46485 del 11.05.2022, con la quale lo stesso aveva proceduto con interrogazione in merito alla funzionalità dei Consultori presenti nei Comuni di Gaeta e Minturno in provincia di Latina, si precisa che la Direzione Strategica Aziendale ha prontamente risposto, come consuetudine, con nota 49426 del 19.05.2022.





In tale nota la Asl di Latina indicava la piena funzionalità nell’erogazione dei servizi dei Consultori operativi nei Comuni di Gaeta, Minturno e Latina, che rappresentano luoghi di “riferimento sul territorio per le donne che cercano assistenza” svolgendo appieno “ le funzioni e i compiti che gli competono” grazie alla competenza e all’impegno costante degli operatori che quotidianamente si confrontano con l’utenza.

Sono stati, inoltre, attivati percorsi specifici all’interno dei quali sono stabilite dettagliatamente le attività e i compiti svolti sia nei Consultori, che nelle strutture di ginecologia. Il percorso di applicazione di tali protocolli, essendo relativamente recente potrà anche essere soggetto ad aggiornamenti o rivisitazioni volte ad efficientare la presa in carico del paziente, con forte attenzione all’umanizzazione delle cure.

La Asl intende sottolineare che considera estremamente importante l’interazione con le istituzioni pubbliche e private, con la costruzione di sinergie che contribuiscono al continuo miglioramento dei servizi offerti. Si coglie, pertanto, l’occasione per ringraziare il Consigliere regionale Simeone per la segnalazione fatta”.