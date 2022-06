(VIDEO) Alberto Mosca è il nuovo sindaco di Sabaudia

E’ Alberto Mosca il nuovo sindaco di Sabaudia che vince al ballottaggio con 3.487 voti e il 52,89% delle preferenze. Maurizio Lucci ha invece ottenuto 3.106 voti e il 47,11% delle preferenze. Subito dopo l’esito del voto il neo eletto sindaco ha raggiunto il Comune con i suoi candidati e i suoi elettori, molti amici e simpatizzanti che hanno voluto stringergli la mano. Tra i primi commenti a caldo di Alberto Mosca quello circa la necessità di incontrare i dipendenti comunali che ha ringraziato per il lavoro svolto fino ad ora.

Quale la possibile composizione del consiglio comunale? Sindaco Alberto Mosca e poi per Forza Italia Giovanni Secci, Anna Maria Maracchioni, Diana Sciamanna, Gianpiero Fogli e Luciano Colantone; per Città Nuova Pia Schintu e Davide Gallucci; per Scegli Sabaudia Rossella Garrisi e Roberto Bordignon; per Azione Simone Brina. All’opposizione andrebbero Maurizio Lucci, Vincenzo Avvisati, Enzo Di Capua, Giancarlo Massimi, Immacolata Iorio e Paolo Mellano. Non considerando ovviamente la possibilità che alcuni consiglieri eletti si dimettano per carica di assessore.