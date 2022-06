Vela classe Nacra 17, ancora una vittoria per Ruggero Tita delle Fiamme Gialle

Ennesima prova di forza per l'atleta gialloverde e Caterina Banti che, vincendo 6 gare su 8, si sono riconfermati come l’equipaggio da battere in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024

La classica monumento delle regate internazionali termina con un bellissimo acuto della vela olimpica italiana, che torna ancora una volta a casa con la vittoria nella classe “Nacra 17”, grazie al gialloverde Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti (CC Aniene): è infatti iniziata proprio dalla rinomata località tedesca, nel settembre 2020, la splendida cavalcata dei due fuoriclasse che ha portato alla conquista dello storico Oro di Tokyo, proseguita poi con una incredibile serie ininterrotta di successi in coppa del mondo a Palma di Maiorca (ESP) e Kiel (GER), oltre alla classica di Hyeres (FRA).

Nacra 17 (31 equipaggi)





Con questa ennesima prova di forza, che li ha portati a collezionare ben 6 primi posti su 8 prove, il finanziere Ruggero Tita, in coppia con Caterina Banti (CC Aniene), si riconferma l’equipaggio da battere in vista delle prossime olimpiadi di Parigi 2024.

In gara c’erano i più forti equipaggi della classe, tra questi: i rivali inglesi Gimson-Burnet e tedeschi Kohlhoff-Stuhlemmer, rispettivamente argento e bronzo a Tokyo 2020, oltre all’equipaggio italiano Bissaro-Frascari, già campione del mondo ad Auckland nel 2019.

Da segnalare anche il positivo esordio ufficiale nel catamarano misto foiling della “Fiamma Gialla” Margherita Porro che, in coppia col prodiere Stefano De Zulian (Fraglia Vela Malcesine), conclude la competizione in 20^ posizione in classifica generale e 3° posto in classifica Under 24.

L’oro va dunque a Ruggero Tita e Caterina Banti, l’argento ai britannici Gimson-Burnet e il bronzo all’atro forte equipaggio azzurro formato da Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene).

Così Ruggero Tita al termine dell’evento: “…è la seconda volta che ci aggiudichiamo questa competizione, in realtà a Kiel abbiamo sempre vinto tutte le volte che ci siamo venuti ed è un posto che ci piace particolarmente; quest’anno però le condizioni meteo-marine sono state molto diverse dal solito, perché abbiamo avuto due giorni senza vento, alternate ad altre con vento medio-leggero. Ovviamente non è stato facile ma siamo comunque contenti di aver vinto 6 delle 8 prove disputate, che lasciano intendere una supremazia totale di cui siamo estremamente contenti. Ora ci aspetta il Campionato Europeo di Aarhus in Danimarca dove ovviamente ce la metteremo tutta…”.

49er FX (65 equipaggi)

Vittoria tedesca con Steinlein-Plößel; seconde le svedesi Bobeck-Netzler; terze le canadesi Georgia e Antonia Lewin-LaFrance.

Nello Skiff femminile, 13^ posizione per la nostra portacolori Carlotta Omari in coppia con Sveva Carraro (AM); risultato che lascia ben sperare in vista del Campionato Europeo di Aarhus, ad inizio luglio.