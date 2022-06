Minaccia la famiglia con un coltello e si chiude in casa

Secondo le ricostruzioni ha impugnato un coltello da cucina, iniziando a minacciare la moglie. Poco dopo, al ritorno del figlio da lavoro, ha preso ha minacciare anche lui, non mancando di inseguirlo arma alla mano. La donna e il figlio sono scappati in strada, lui si è chiuso in casa rifiutando per ore contatti con le forze dell’ordine.

Una delicata vicenda famigliare deflagrata domenica alla periferia di Fondi, nella frazione Querce. Protagonista dei fatti è stato un 53enne affetto da problemi di natura psichiatrica, che dopo la fuga dei congiunti si è barricato nella sua villa, liberando anche un cane di grossa taglia in giardino.





Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza e i colleghi della Stazione forestale della Piana, oltre che i carabinieri della Stazione di Lenola. Per il timore che potesse essere ancora armato, alcuni militari dell’Arma erano in assetto antisommossa, con casco, giubbotto antiproiettile e scudo in plexiglas. Fortunatamente, non lo era. Per precauzione, da qualche giorno in casa non c’erano più nemmeno i fucili del 53enne, regolare detentore di porto d’armi.

La situazione è tornata alla normalità solo quando erano circa le 22.30, con l’uomo che ha fatto entrare nella villa carabinieri e sanitari. Dopo essere stato sedato, è stato trasferito presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.