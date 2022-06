Benacquista Latina Basket, ufficiale l’ingaggio dell’ala/centro Alexander Cicchetti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo biennale con l’atleta Alexander Cicchetti..

Cicchetti, ala/centro classe 1998 per 203 cm di altezza e 97 kg di peso, è reduce da 4 stagioni consecutive con l’Eurobasket Roma nel Girone Rosso (lo stesso di Latina) del Campionato di Serie A2. È proprio con la compagine capitolina che l’atleta ha iniziato a giocare a basket e con cui ha disputato il percorso del settore giovanile partendo dagli Under 17 fino ad arrivare, nella stagione 2015/2016, all’esordio in Serie A2 nella prima annata della società in categoria. Nella stagione 2017/18 ha maturato un’importante esperienza in Serie B a Forlì, in maglia Tigers, per poi dividersi tra Cecina (Serie B) ed Eurobasket, prima del rientro definitivo a Roma, dove, nella stagione 2018/19 è stato compagno di squadra di Aka Fall, che ritrova in questa stagione nel roster nerazzurro.





A “Cicco” va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

L’intervista:

Alexander, che effetto ti fa lasciare la società con cui hai mosso i tuoi primi passi nel mondo del basket e con la quale hai giocato per la maggior parte della tua carriera, per trasferirti in un team che hai fino a ora hai sempre affrontato da avversario?