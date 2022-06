Questa sera, in piazza Fontana e in via del Porto fino a Torre Truglia l’ultima serata dedicata a “Sapori di Mare”, la manifestazione che da inizio anni 2000 parla di pesce azzurro, di economia del mare e di artigianato del territorio.

Questo e molto altro nelle parole dell’ideatore e presidente del Consorzio Sperlonga Turismo Leone La Rocca e in quello dei partner dell’iniziativa.





IL VIDEO CON LE INTERVISTE