Sabaudia decide: il ballottaggio Mosca-Lucci

Oggi la città di Sabaudia è al voto per scegliere il nuovo sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono Alberto Mosca sostenuto da Forza Italia, Udc, Azione-Alberto Mosca Sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia. Coalizione che al primo turno aveva ottenuto 2.683 voti pari al 30,58% delle preferenze e Maurizio Lucci sostenuto da Lucci Sindaco, Coraggio Italia per Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune Lucci Sindaco che 15 giorni addietro aveva raccolto 2.133voti pari al 24,31% delle preferenze.





AFFLUENZA ORE 12 – Alle 12 hanno votato il 15,94% degli aventi diritto. Affluenza in calo rispetto al primo turno quando allo stesso orario si erano recati ai seggi il 20,22% del corpo elettorale.