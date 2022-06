Covid: zero decessi e 2 ricoveri, ma quanti casi

Il bollettino dell’Asl di Latina mostra ancora una volta il trend dell’incremento del numero dei casi legati alla pandemia da Covid-19.

Nel bollettino odierno dell’Asl vengono evidenziati ben 578 nuovi positivi, zero decessi, 2 ricoveri e 80 vaccinazioni somministrate.





In merito alle nuove positività un vero boom a Latina che da sola ne fa registrare 176, poi Aprilia con 78 nuovi casi, Cisterna con 39, Terracina con 37, Sezze con 35 e Formia con 34. Poi via via tutti gli altri centri con numeri più bassi.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA