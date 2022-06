Ancora caldo, Caronte non molla la presa: in arrivo temperature roventi

Temperature ancora in risalita in tutto il centro sud Italia e anche in Provincia di Latina dove la colonnina di mercurio è in risalita già da alcuni giorni e tenderà ancora a portare con sé il caldo africano che dovrebbe toccare il suo primo culmine tra lunedì e martedì, per poi rimanere stabile.

Nello specifico l’ennesima ondata di caldo di questo rovente e secco inizio estate 2022, porterà le colonnine di mercurio salire fino a superare i 34-35 gradi nei primi giorni della settimana.





Poi un paio di giornate di stasi, dove lungo le coste l’aria dovrebbe essere relativamente più fresca, ma il tutto dovrebbe durare poco perché molto probabilmente l’afa africana rimarrà sull’Italia e sulle nostre zone ancora a lungo, e il caldo potrebbe arrivare nelle zone interne anche a sfiorare i 40 gradi nel prossimo fine settimana.

Ma siccome si dice che le previsioni meteo non sono molto attendibili oltre i 4-5 giorni, in molti sperano che qualcosa possa cambiare.